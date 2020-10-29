Москва, 29 октября, 2020, 18:20 — ИА Регнум. Телеведущей Ксении Собчак угрожают расправой после того, как она выразила поддержку президенту Франции Эммануэлю Макрону по ситуации с убийством школьного учителя Самуэля Пати. Об этом Собчак рассказала в своем Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ксения Собчак

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Напомним, 16 октября преподаватель Пати был обезглавлен в пригороде Парижа 18-летним исламским экстремистом Абдулахом Анзоровым, уроженцем РФ, выросшим во Франции. Как возможную причину убийства называют демонстрацию Пати карикатур на пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова. Анзоров был застрелен полицейскими. Макрон назвал это убийство терактом. В ходе расследования арестовано несколько человек из семьи и окружения Анзорова.

27 октября Ксения Собчак опубликовала пост в Instagram, где поддержала Макрона, который заявил, что во Франции продолжатся публикации таких карикатур, потому что это, по мнению президента, «свобода слова». Собчак также напомнила слова Рамзана Кадырова, который в ответ президенту Франции заявил, что соблюдением свободы слова тот считает «издевательское отношение к религии, насмешки над ней», в то время как «покушаются на ценности других людей».

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«Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности». То есть не принимать ценности других — это покушение на них? Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Свобода — в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. <…> Все, что не описано Уголовным кодексом, все разрешено. Ведь они же добиваются своего — про Мухаммеда и мусульман все боятся даже пошутить!!! А значит, уже лишили свободы террором. Нас запугали фанатики и приучают к мысли, что за подобное могут отрезать голову», — написала Ксения Собчак.

Публикация собрала 150 тыс. лайков, однако в комментариях многие высказали недовольство позицией Собчак, в том числе прибегая к оскорблениям, отправляя ее «подметать улицы», заявляя, что у телеведущей «проблемы с головой». Некоторые пользователи писали ей, что ее «покарает Аллах», и скоро она «получит хорошее воспитание».

Нашлись среди комментирующих и публичные личности, например, мэр Магаса Беслан Цечоев сообщил, что Собчак «вызывает сочувствие», потому что «любой повод использует для хайпа». В ответ ему одна из пользовательниц предположила, что «все проблемы города решены, наверное, лучше, чем в Швейцарии теперь».

«После публикации этого поста мой номер атакуют какие-то люди с кавказским акцентом и с угрозами», — сообщила позднее Ксения Собчак. Она также продемонстрировала скрины своего телефона, где с неизвестных номеров ей пришло несколько сообщений, включая те, где говорится, что «выйти на нее не проблема», так что лучше бы ей снять трубку, а не то ее голова «так же окажется там же, если она не удалит пост». Агрессивные сообщения также продемонстрировали и ее сотрудники.

«В смс реальные угрозы мне и моей команде», — добавила Собчак.

«Меня не обижают ваши оскорбления и карикатуры <…> Я могу протестовать, отвечать, уходить — но не резать голову в ответ на слова. За слова убивать нельзя. За мысли и идеи тоже», — резюмировала Собчак, призывая тех, кому не нравятся обычаи и культура Франции, не жить там.