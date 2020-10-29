Москва, 29 октября, 2020, 17:45 — ИА Регнум. Российское руководство, несмотря на пандемию и экономический кризис, не откажется от реализации крупных национальных проектов, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам президента РФ, наличие экономических сложностей «совсем не значит, что мы отказываемся от крупных проектов в рамках национальных целей развития».

«Какие они? Они тоже хорошо известны, но я повторю их, пожалуйста. Это развитие так называемого Восточного полигона, возможности для БАМа (Байкало-Амурской магистрали), для Транссиба, для того чтобы предпринимали, которые планируют вкладывать свои деньги в разработку определенных месторождений, имели возможность вывезти эту продукцию на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, на перспективные, растущие рынки. Это, безусловно, развитие железнодорожной инфраструктуры и подъездов к Черному морю, к Азово-Черноморскому бассейну. Это развитие железнодорожной инфраструктуры в Центральном федеральном округе, в целом центрального транспортного узла. Это строительство новой автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, чтобы нам соединить эту магистраль, о чем мы договорились вместе с нашими казахстанскими и китайскими партнерами», — перечислил Владимир Путин.