Москва, 29 октября, 2020, 17:39 — ИА Регнум. Требования Парижских соглашений по климату — это то условие, которое нужно будет соблюдать российским компаниям во время работы в Арктике, заявил 29 октября президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ капитала» «Россия зовёт!».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Глава государства добавил, что российские законы «полностью отвечают требованиям Парижских соглашений» по климату.

Путин «Мы и внесли эти изменения в наш внутренний закон с тем, чтобы поставить наших крупнейших эмитентов по выбросу газа в такое положение, при котором они обязаны будут следовать тем требованиям, которые сформулированы в Парижском соглашении».

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Напомним, соглашение Рамочной конвенции ООН об изменении климата, называемое Парижским, призвано регулировать меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере земли с 2020 года.

Подписано 22 апреля2016 года. Россия подписала его, но на тот момент не ратифицировала. Согласно этому документу, Россия должна достичь к 2030 г. выбросов парниковых газов не более 70% от уровня 1990 г. В сентябре 2019 г. Россия приняла соглашение.