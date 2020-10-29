Москва, 29 октября, 2020, 17:21 — ИА Регнум. Министерство финансов России к концу первого полугодия 2021 года оценит ситуацию на рынке и рассмотрит возможность дальнейшего продления программы льготной ипотеки. Об этом сообщил 29 октября глава ведомства Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ипотека

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Ранее в октябре Минфин по поручению президента России Владимира Путина внёс в правительство проект постановления о продлении программы субсидирования ипотеки по льготной ставке 6,5% на квартиры в новостройках до 1 июля 2021 года.

Согласно данным ведомства, на середину октября в рамках программы было заключено около 225 тысяч кредитных договоров на общую сумму свыше 630 млрд рублей. Ожидается, что продление программы до середины следующего года позволит дополнительно выдать 354 тысячи кредитов на 1,1 трлн рублей.