Москва, 29 октября, 2020, 17:17 — ИА Регнум. У России один из наименьших в мире государственных долгов, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».

Иван Шилов ИА REGNUM Золотой запас

По его словам, совокупный долг России не превышает 17%, а государственный долг находится в пределах 3%.

«На сегодняшний день у нас золотовалютные резервы, на середину октября, — 585 миллиардов долларов. ФНБ в долларовом исчислении, выражении — где-то примерно 176 миллиардов. При этом мы остаемся в рамках целевых показателей по инфляции — где-то в районе 4 процентов. У нас одна из наименьших в мире долговых нагрузок по государственному долгу — где-то в районе 3 процентов всего, а совокупный долг — в районе 17 процентов. Все это дает нам возможность чувствовать себя уверенно, в том числе развивать и строить планы по развитию российской экономики», — рассказал Владимир Путин.