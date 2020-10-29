Подгорица, 29 октября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. «Во время утреннего осмотра митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия врачи отметили, что он дышит тяжелее и жалуется на боль в груди», сообщает Митрополия Черногорско-приморская Сербской православной церкви. Они отмечают, что он не подключен ИВЛ и по-прежнему использует режим неинвазивной вентиляции, что означает, что легкие выполняют свою функцию нормально.

(сс) Medija centar Beograd Митрополит Амфилохий

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Врачи отмечают, что все жизненные показатели в норме, кроме самого воспалительного процесса в легких, так как коронавирус вызвал длительную пневмонию.

Во время лечения от COVID-19 Амфилохий помимо прочего он также получал препарат ремдесивир, а бригада врачей из клиники пульмонологии Клинического центра Черногории отслеживает его состояние круглосуточно.