Москва, 29 октября, 2020, 16:38 — ИА Регнум. Экономический спад можно преодолеть путем консолидации усилий государства и делового сообщества, заявил 29 октября президент России Владимир Путин на инвестфоруме «Россия зовет».

Kremlin.ru Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовёт!»

По его словам, дальнейшие шаги будут выстраиваться именно на такой основе.

«На этой прочной основе будем выстраивать наши дальнейшие шаги, консолидировать усилия государства и делового сообщества, для того чтобы преодолеть спад, восстановить занятость, вернуть национальную экономику на траекторию роста», — сказал Владимир Путин.

«Подчеркну: в этой работе важны именно совместные, скоординированные действия. Когда меры государства по развитию инфраструктуры, совершенствованию законодательства и прямой поддержке отраслей дополняются вложениями бизнеса в создание новых производств и современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест. Только в этом случае можно добиться комплексного эффекта, реального результата для всей экономики и для благополучия граждан», — добавил глава российского государства.