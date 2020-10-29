Париж, 29 октября, 2020, 15:42 — ИА Регнум. По всей территории Франции объявлен высший уровень террористической угрозы. Об этом 29 октября заявил премьер-министр Жан Кастекс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террор

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Он назвал нападение в Ницце «трусливым и варварским актом», который поверг в траур всю страну. Высший уровень угрозы связан с нападениями в Ницце и Авиньоне.

Напомним, 29 октября в Ницце мужчина с ножом напал на местных жителей. В результате погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Злоумышленник задержан. В этот же день в Авиньоне при попытке нападения на полицейских убит мужчина.