Новосибирск, 29 октября, 2020, 15:16 — ИА Регнум. В отделении поликлиники №27 на улице Аэропорт, 57 в Новосибирске заболели участковые терапевты. Пациентов вынуждены отправлять в другие филиалы поликлиники.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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О сложившейся ситуации горожане рассказали журналистам:

«В поликлинике № 27 не осталось ни одного терапевта, приём больных не ведется».

В министерстве здравоохранения Новосибирской области подтвердили отсутствие участковых терапевтов в отделении.

«Заведующий отделением, три врача-терапевта, фельдшер кабинета неотложной медицинской помощи находятся на больничном», — цитирует Ngs.ru пресс-службу областного минздрава.

Ещё один врач из указанного отделения работает в мобильной бригаде для оказания медпомощи пациентам с коронавирусом и с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Пациентов оставшегося без терапевтов отделения перераспределяют в регистратуре в другие отделения. Кроме того, как сообщили в министерстве, в ближайшее время в поликлинике начнут работать ординаторы медвуза.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирской области по состоянию на 29 октября выявлено 16 939 случаев заражения коронавирусом.