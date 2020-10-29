Минск, 29 октября, 2020, 15:14 — ИА Регнум. Отправив в отставку своих силовиков, ответственных за жестокое подавление протестных манифестаций, Александр Лукашенко проявил живой интерес к антиправительственным выступлениям в соседних странах — Литве, Польше и на Украине. Ситуацию там он прокомментировал в ходе состоявшегося 29 октября совещания с новыми помощниками президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

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На Украине, как и в Литве, и в Польше, заявил Лукашенко, имеются значительные проблемы в отношениях между населением и властью, которые порой выливаются в уличные протесты. Особое внимание он уделил Польше.

«Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, — поведал Лукашенко. — Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты (запретили. — Прим. президентской пресс-службы). Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда всё началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это (протесты. — Прим. президентской пресс-службы) всё началось».

Экономические проблемы Польши тоже озаботили Лукашенко. Он прокомментировал и их, сказав: «Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это всё в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли».

Литва после парламентских выборов, по мнению Лукашенко, тоже не является примером стабильности. Там не прошла в новый парламент партия, от которой выдвигался критиковавший белорусские власти глава МИД Линас Линкявичус.

«Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Белоруссию — потеряли власть», — заявил Лукашенко, комментируя ситуацию в соседней прибалтийской республике.

«А что на Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? — продолжил Лукашенко. — Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление». Лукашенко подытожил: «Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним».