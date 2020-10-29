Минск, 29 октября, 2020, 14:50 — ИА Регнум. Украине не следовало «бросать камни в соседа». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя итоги местных выборов на Украине. Об этом сообщает 29 октября БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«А что на Украине произошло, наш друг Володя Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ИА REGNUM)? Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление. Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя», — пошутил Лукашенко.

Он отметил, что внутренние проблемы на Украине не позволили ей подержать белорусскую оппозицию.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что удивлён информацией о запрете на въезд на территорию Белоруссии для граждан Украины.