Москва, 29 октября, 2020, 14:17 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет участвовать в теологических спорах вокруг высказываний главы Чечни Рамзана Кадырова по ситуации во Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Вчера задавался мне вопрос. Я на него ответил. Всё остальное не входит в наши функции, не входит в прерогативу Кремля вести теологические споры», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с обвинениями в религиозном экстремизме. Он потребовал от него прекратить нападки на ислам, пригрозив, что в противном случае мусульмане ему этого не простят.

Комментируя это обращение Кадырова, Песков отметил, что главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, «законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны».