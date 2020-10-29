Сингапур, 29 октября, 2020, 14:19 — ИА Регнум. Туристы из Китая с 6 ноября смогут свободно, без обязательного карантина, приезжать на территорию Сингапура. Об этом 29 октября сообщается в заявлении Управления гражданской авиации страны.

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"Жители Китая с 6 ноября могут свободно въезжать в республику, сразу же после прибытия они должны сдать тест на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в случае, если тест на SARS-CoV-2 у китайских туристов даст отрицательный результат, они будут освобождены от изоляции.

Кроме того, известно, что подобные ослабления ограничений будут действовать для жителей штата Австралии Виктория, для которых с 8 октября, когда были сняты ограничения для австралийцев, данные ограничения были сохранены.

«Риск импорта коронавируса из этих государств очень низкий», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время общее число выявленных на территории Сингапура случаев заражения коронавирусом составляет 57 994.