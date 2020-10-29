Москва, 29 октября, 2020, 14:15 — ИА Регнум. В текущий период времени особенно важно, чтобы выполнялись все предписания врачей в отношении условий труда в рамках противоэпидемических мер. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Прошу владельцев бизнесов, руководителей компаний проявить и социальную ответственность. Соблюдать все предписания врачей и специалистов в отношении условий труда персонала, трудовых коллективов. И, конечно, в текущих условиях необходимо донастраивать меры поддержки предприятий, предпринимателей», — заявил Путин.

«Меры эти должны быть как оперативного, так и долгосрочного характера», — подчеркнул он.

Президент напомнил, что в период кризиса бизнесу был предоставлен ряд преференций, включая снижение ставок по страховым взносам.