Москва, 29 октября, 2020, 14:10 — ИА Регнум. В России нет смысла вводить общенациональный локдаун из-за эпидемии коронавируса, несмотря на осложнение ситуации с пандемией. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».

ИА REGNUM Владимир Путин

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"Мы чётко понимаем, как надо действовать, и потому не планируем тотальные ограничительные меры — запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается», — заявил Путин.

«В случае же объективной необходимости, с учётом рекомендации врачей и по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете, будут принимать и оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций», — указал президент.