Москва, 29 октября, 2020, 14:04 — ИА Регнум. Федеральная поддержка относительно ВВП в России оказалась меньше, чем в ряде других стран, но она оказалась крайне эффективной. Об этом 29 октября заявил президент России Владимир Путин на XII инвестиционном форуме «Россия зовет!».

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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"Общий объём федеральных средств такой поддержки в текущем году составляет около 4,5% ВВП. Мы знаем, что в некоторых странах эта цифра выглядит и посолиднее, но принятые решения, я в этом убеждён, оказались своевременными и достаточно эффективными», — заявил Путин.

«На мой взгляд, вот это главное. Нам удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики», — указал он.