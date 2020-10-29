Москва, 29 октября, 2020, 13:27 — ИА Регнум. Штрафы за нарушение самоизоляции в столице массово отменяются. Об этом 29 октября заявил председатель совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Полиция

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По его словам, речь идет о штрафах, которые были выписаны на основании данных социальной системы мониторинга. В начале работы этой цифровой системы на неё поступало очень много жалоб, однако сейчас ситуация стабилизировалась, отметил Фадеев.

«Система социального мониторинга была не проработана. Но сейчас московские власти очень внимательно относятся к этим жалобам. И тысячи, даже десятки тысяч жалоб удовлетворены и штрафы отменяются. Я считаю, что московские власти действуют здесь адекватно», — сказал Фадеев.