Цхинвал, 29 октября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. В Южной Осетии приостановили плановую вакцинацию из-за роста случаев заражения коронавирусом. Об этом 29 октября сообщила агентству «Рес» заведующая поликлиническим отделением республиканской детской больницы Лариса Ханикаева.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Ориентируясь на эпидемиологическую обстановку в стране, было принято решение о приостановке плановых прививок. Тем более, второй и третий этаж детской больницы перепрофилированы под ковидных больных, мы не можем рисковать здоровьем детей», — сказала врач журналистам.

Ханикаева уточнила, что детская поликлиника, которая находится на первом этаже больницы, продолжит работу в прежнем режиме. Там проводится экстренная вакцинация от бешенства и столбняка.

Ранее в республике из-за ухудшения эпидемиологической обстановки остановили вакцинацию взрослого населения от гриппа.

Стоит отметить, что в Южной Осетии 29 октября сообщили о том, что за последние сутки в стране выявили 98 носителей коронавируса. Накануне сообщили о 47 новых выявленных случаях заражения SARS-CoV-2.