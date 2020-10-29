Москва, 29 октября, 2020, 12:34 — ИА Регнум. В России есть все основания, чтобы цены росли на все категории продуктов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 октября заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Так он прокомментировал новость о том, что к Новому году цены на продукты питания могут подняться на 25%.

Иван Шилов ИА REGNUM Салат Оливье

«Есть все основания для того, чтобы цены росли, причем на все категории продуктов. Естественно, это связано в первую очередь с курсом доллара, который у нас обновил очередные антирекорды, — пояснил экономист. — И тут у многих соотечественников может возникнуть недоумение — почему дорожающий доллар тянет вверх цены на товары, которые имеют российское происхождение? Понятное дело, что дорожают компьютеры, телефоны, автомобили импортные. Но почему дорожает российская картошка? У нас же импортозамещение!»

Как пояснил Комолов, все дело в том, что российское сельское хозяйство сильно зависит от импорта посевного материала, сельскохозяйственной техники, за которую надо расплачиваться иностранной валютой.

«Естественно, всё это ведет к росту издержек российских аграриев, — сказал Комолов. — А если мы говорим об агропромышленном комплексе в целом, то здесь ситуация не лучше. Техника, используемая на предприятиях пищевой промышленности, в значительной мере импортная и в немалой степени подвержена валютному риску».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Андрей Колганов заявил, что российские предприятия общепита могут отыграть свои убытки в период новогоднего ажиотажа за счет повышения цен.