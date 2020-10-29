Москва, 29 октября, 2020, 12:19 — ИА Регнум. В России есть инструменты, которые позволяют реализовывать поставленные в экономике задачи. Об этом 29 октября заявил помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин на форуме «Россия зовёт», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Во время мероприятия ведущий задал вопрос не следует ли в России применять практику координации денежно-кредитной и фискальной политики, а не реализовывать эти меры по отдельности. Также ведущий поинтересовался, как Орешкин видит будущую государственную политику по обеспечению роста экономики

«У нас много стандартных инструментов, которые позволят обеспечить выполнение целей, которые стоят», — сказал Орешкин.