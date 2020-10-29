Москва, 29 октября, 2020, 12:13 — ИА Регнум. Сокращения сроков активности коронавируса в России и спад заболеваемости во многом зависит от самих граждан, от соблюдения ими всех мерсанитарно-эпидемиологической безопасности, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Специалисты Минздрава дали обнадеживающий прогноз по завершению подъема заболеваемости коронавирусной инфекции в России. Получается, что вторая волна заболеваемости продлится практически до двадцатых чисел ноября. Однако всегда важны в прогнозах цифры — сколько еще россиян могут заболеть пандемией.

Происходящее сегодня почти в 40 регионах России, включая Республику Алтай, Коми, Хакасию, Карелию, Удмуртию, Волгоградскую, Ростовскую и Свердловские области можно назвать форс мажором.

В этих регионах власти фиксируют опережающий рост заболеваний коронавирусом в старшей возрастной группе. Во многих густонаселенных городах страны граждане жалуются на позднюю госпитализацию, а пациенты с неинфекционными заболеваниями и вовсе вынуждены дожидаться медицинской помощи.

Сегодня эпидемический сезон ОРВИ впервые совпал с разгулом пандемии коронавируса. Государство делает все, что может, чтобы нивелировать угрозы жизни граждан.

Очень важно по возможности до конца ноября уехать из крупных городов на дачи и в деревни, работать удаленно, соблюдать все санитарные нормы и правила гигиены.

Большую роль в минимизации распространения инфекции могут сыграть работодатели: удаленная работа сотрудников сбережет их здоровье. Осторожность и взвешенность в поведении граждан поможет государству эффективнее справиться с бедой, пережить этот год», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, главный инфекционист Минздрава профессор Владимир Чуланов считает, что ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться через три недели.

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