Москва, 29 октября, 2020, 11:54 — ИА Регнум. Коронавирус может передаваться в квартиры через вентиляцию, однако этому воспрепятствуют системы воздухоотвода в квартирах москвичей. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Дыхание

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"Коронавирусная инфекция может распространяться по вентиляции, однако системы воздухоотвода в многоквартирных домах устроены так, чтобы воздух из квартиры выходил», — говорится в сообщении.

Отмечается, что воздух попадает в помещение только во время проветривания, а, следовательно, вирус не сможет попасть в помещение по вентиляции.