Москва, 29 октября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. За сутки от коронавирусной инфекции умерли на территории России 366 человек. Об этом 29 октября сообщили в оперативном штабе Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Зафиксировано 366 летальных исходов», — говорится в информации.

Это на 20 человек больше, чем сутками ранее, когда скончались 346 пациентов. Показатель стал максимальным за всё время распространения вируса.

Всего в России за период пандемии выявили 27 301 летальный исход.