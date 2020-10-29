Москва, 29 октября, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Лица, прибывшие в Москву из других российских регионов, не обязаны находиться дома в течение 14 дней. Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус в Москве

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"Нужно ли оставаться дома в течение двух недель тем, кто приехал из других регионов России? Нет, по прибытии в Москву из других регионов России соблюдать домашний режим не нужно», — говорится в сообщении.

Сообщается, что лицам, прибывающим в столицу из-за границы, необходимо в течение трех дней пройти тестирование на коронавирус посредством ПЦР и оставаться дома до получения результатов. Сами результаты после получения требуется загрузить в специальную форму на портале госуслуг.