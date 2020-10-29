Москва, 29 октября, 2020, 11:06 — ИА Регнум. Россия заняла четвёртое место в рейтинге стран, чьи жители в период пандемии коронавируса отказались от оплаты наличными в пользу безналичного расчёта. Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ходе XIV Международной онлайн-конференции «Платёжная индустрия: практика и трансформация после пандемии».

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"Россия занимает четвертое место в мировом рейтинге, чье население в пандемию активно отказывалось от наличных в пользу безналичных инструментов», — сказала Бакина.

По её словам, Россия в этом показателе уступила лишь Великобритании, Канаде и Австралии.

Бакина отметила, что платёжный рынок был готов к пандемии, а популярности безналичного расчёта способствовали в том числе и принятые ЦБ РФ меры поддержки населения и бизнеса.