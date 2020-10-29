Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 11:05 — ИА Регнум. В Ленинградской области начали фиксировать повторное заражение коронавирусной инфекцией. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 29 октября во время заседания областного правительства заявила главный санитарный врач региона, руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк.

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За прошедшие сутки в Ленобласти было выявлено 138 новых инфицированных, что на восемь случаев больше, чем было выявлено сутками ранее. По словам специалиста, взрывного подъема заболеваемости в регионе нет, но ситуация остается напряженной.

«Коэффициент прироста заболеваемости за последние сутки несколько больше, чем по России, темпы по стране — 1,1 — средний, в Ленобласти — 1,2, — пояснила Ольга Историк. — По заболеваемости в сутки в Ленобласти — 7,65, по России — 12,07».

Как отметила главный санитарный врач региона, в реальности заболевших много, миграция вируса большая, и в последнее время встречаются не единичные случаи, а коллективные. Кроме того, заболевают повторно те, кто болел в первую волну.

В свою очередь губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко указал, что с завтрашнего дня чиновники должны перейти на режим работы по системе «карантин», стараться общаться с гражданами в дистанционном формате.

Кроме того, он поручил создать трехмесячный запас всех лекарственных препаратов и провести до конца года серьезный аудит возможностей: людские резервы, финансовые и материальные резервы до 1 февраля 2021 года, которые позволят контролировать ситуацию.

В свою очередь председатель комитета по здравоохранению Ленобласти Сергей Вылегжанин уточнил, что 30 октября в области будет развернуто дополнительно 180 коек, таким образом, общее количество коек будет увеличено с 1274 до 1455, дефицита специализированного коечного фонда в регионе не предвидится.

Незадействованные места, как отметил Вылегжанин, будут использоваться для размещения больных с не менее опасными, чем COVID-19, диагнозами.