Москва, 29 октября, 2020, 10:54 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы существенно, а именно почти в 34 раза, сократил требование Минобороны России к ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва». Вместо более 3,465 млрд рублей, затребованных ведомством как неустойка, с ответчика взыскали порядка 94,9 млн рублей. Решение ещё может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца, передаёт ИА REGNUM.

George Hodan Суд

Судья Титова взыскала с ПАО в пользу Министерства обороны РФ «неустойку в размере 94 901 923 рубля». В остальной части требований было отказано. Помимо этого, с корпорации в доход государства взыскали 5,4 тыс. рублей госпошлины.

Подробности дела неизвестны, так как решение изготовлено пока не в полном виде.

Напомним, в конце октября 2020 года Минобороны РФ обратилось ещё с одним иском к корпорации, которая работает в ракетно-космической отрасли с 1946 года. В этот раз с исполнителя по госконтракту требуют свыше 453 млн рублей.