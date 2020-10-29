Степанакерт, 29 октября, 2020, 10:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки армия обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) потеряла убитыми 51 военнослужащего. Об этом 29 октября сообщает минобороны НКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Война

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В списке погибших, обнародованном оборонным ведомство республики, содержится 51 фамилия.

Также указывается, что в результате этого общее число погибших с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе военных армии обороны НКР стало составлять 1067.

Как передавало ИА REGNUM, ранее государственная служба по чрезвычайным ситуациям НКР сообщила, что в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана столицы НКР — города Степанакерта — получили ранения два человека.