Брянск, 29 октября, 2020, 10:40 — ИА Регнум. 147 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 29 октября, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на пять больше, чем за предыдущие сутки. Скончались три человека.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лаборатории за сутки проверили 3147 тестов, всего проведено 227 тыс. 565 исследований. В целом в регионе выявлен 12 тыс. 481 носитель коронавируса, выздоровели 9255 человек, в том числе 54 выписаны за истекшие сутки.

Зарегистрировано три летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус. Таким образом, с начала пандемии скончались 60 человек.