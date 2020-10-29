Санкт-Петербург, 29 октября, 2020, 08:52 — ИА Регнум. Ношение масок вызывает дискомфорт и у граждан, и у медиков, которым приходится находиться в них по много часов, но остается одним из эффективных средств профилактики респираторных инфекций, в том числе коронавирусной. Об этом заявил главный специалист-оториноларинголог Федерального медико-биологического агентства России Яков Накатис, долгое время возглавлявший одну из ведущих больниц Северной столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро Санкт-Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: избежать коллапса, обеспечить лечение»

«Мы разговариваем, поэтому маску нужно носить. В маске, конечно, очень трудно. На верхние дыхательные пути, то есть от кончика носа до гортани, (приходится) 47 процентов сопротивления всему дыхательному тракту, плюс маска, она еще дает 15−20 процентов. Работать в маске трудно и дышать трудно, но маска предохраняет», — приводит слова специалиста телеканал «Санкт-Петербург».

В России с 28 октября вступило в силу постановление Роспотребнадзора, согласно которому всем гражданам предписано носить медицинские маски в местах массового скопления людей. Ношение масок обязательно в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, в такси, на парковках и в лифтах.