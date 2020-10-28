Якутск, 29 октября, 2020, 02:58 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы утвердил мировые соглашения по двум крупным финансовым спорам ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» и авиакомпании «Якутия». По ним авиаперевозчик обязался выплатить долги на общую сумму свыше 100 млн рублей. Производство по этим делам судом прекращено, передаёт ИА REGNUM.

E233renmei Самолет авиакомпании «Якутия»

По первому иску речь шла о 28 507 381,9 рубля долга по оплате платежей по договору аренды воздушного судна от 12 августа 2019 года и свыше 30,7 тыс. долларов США долга по оплате технических резервов по договору. Также фигурировала в споре и небольшая пени. Ответчик обязался выплатить долги до 30 апреля 2025 года.

По второму иску сумма задолженности составила 64,38 млн рублей, сумма технических резервов — 78,44 тыс. доллара США, а пени за неисполнение обязательств — около 6 млн рублей. Выплатить долги авиакомпания обязалась также не позднее чем через пять лет.

Напомним, в конце июля 2020 года стало известно, что лизинговая компания подала к авиаперевозчику серию исков. Их общая сумма превышала 860 млн рублей.