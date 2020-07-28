Москва, , 07:07 — REGNUM При удовлетворении шести исков ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» авиакомпания «Якутия» должна будет выплатить истцу свыше 860 млн рублей. Арбитраж Москвы рассмотрит все претензии в августе-сентябре 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Последний иск на сумму 178 324 095,69 рубля был подан 22 июля 2020 года. Его приняла судья Хабарова. Заседание назначено на 11 августа.

До этого ещё в феврале 2020 года лизинговая компания потребовала взыскать с авиапредприятия 240 534 544,68 рубля. Судья Гамулин рассмотрит дело 12 августа 2020 года.

Напомним, осенью 2019 года ПАО за сутки подало четыре судебные претензии к авиакомпании. Они на сегодня рассмотрены не до конца. На 14 сентября судом назначено заседание по взысканию 175 937 692,6 рубля, на 25 августа — о взыскании «65 380 212 рублей, суммы технических резервов в размере 446 032,5 доллара США, пени в размере 13 749 890 руб. 61 коп., пени за неисполнение обязательств по уплате технических резервов в размере 111 501,3 доллара США». Помимо этого, 14 сентября суд рассмотрит требование о взыскании 111 086 944,02 рубля, а 25 августа — требование «о взыскании задолженности в размере 28 507 381 руб. 90 коп., суммы технических резервов в размере 96 376,59 доллара США, пени в размере 42 941 руб. 50 коп., пени за неисполнение обязательств по уплате технических резервов в размере 70,05 доллара США».