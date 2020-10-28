Аддис-Абеба, 28 октября, 2020, 23:04 — ИА Регнум. Согласно отчету Africa CDC за 28 октября, жертвами COVID-19 в странах континента с начала эпидемии стали 41 977 человек.

(сс) Bertrand Giorot Врачи Сьерра-Лионе

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К настоящему моменту коронавирусная инфекция выявлена у 1 739 614 жителей Африки. При этом 1 424 743 из них уже прошли лечение и выздоровели.

В Африке с населением более 1,2 млрд человек зафиксировано всего 3,9% от числа случаев и 3,6% смертей от COVID-19 в мире.

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