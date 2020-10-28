Париж, 28 октября, 2020, 23:00 — ИА Регнум. Во Франции всего за время пандемии умер 35 785 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 244 пациента. Об этом в среду, 28 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

Tasnimnews.com Эпидемия коронавируса

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 36 437 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 1,235 млн.

Ранее, 27 октября, во Франции было выявлено 33 417 новых случая заражения SARS-CoV-2.

Напомним, 28 октября президент Франции Эммануэль Макрон объявил о возобновлении режима карантина в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.