Екатеринбург, 28 октября, 2020, 20:43 — ИА Регнум. В приёмном покое больницы № 24 Екатеринбурга люди с пневмонией могут ждать госпитализации по десять и более часов. Об этом в соцсетях написал предприниматель и общественник Алексей Садовский.

Николай Загорский. У фельдшера в ожидании приёма, 1886

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ожидание вакцины и лекарств»

Его привезли в больницу в первом часу ночи 27 октября. Анализы и КТ были сделаны за 20 минут. И только после 5:00 по местному времени ему сообщили результаты и диагноз.

При этом одна из женщин находилась в приёмном покое с 17:00 26 октября и была там ночью. Она сидела на лавочке с поражением лёгких больше 45%. Дышала очень тяжело, но её долгое время никуда не отправляли, сообщает житель Екатеринбурга.

«Отсидеть 10−12 часов на лавочке, для больного, тот ещё квест. Тут и здорового человека можно добить, а уж с температурой, и с вирусом в организме…» — отметил Садовский.

Он добавил, что если кому становится совсем нехорошо, то им позволяют прилечь в осмотровых на кушетку, а наиболее тяжёлым дают кислород. При этом подушек и одеял нет. На помощь приходит вокзальный вариант — подложить под голову сумку. Но если на вокзалах есть хоть и жёсткие, но кресла со спинками, на которых можно подремать, то на лавочках в приёмном покое это сделать проблематично. «Здесь только лавочки, вместо спинки стенка. Сидишь или под углом девяносто, или наклонившись вперёд», — пишет уралец.

Также гражданин обратил внимание на отсутствие кулера с горячей водой, есть лишь бутылки с питьевой водой. И если не взял с собой еды, то будешь голоден.

«Неужели нельзя все приёмные покои под корону, оборудовать нормальными, недорогими креслами, поставить кулер, какие нибудь сэндвичи стерильные предусмотреть? Это не стоит больших денег, но это в разы облегчит ожидании больным людям, среди которых реально много пожилых, и в тяжёлом состоянии», — говорит Алексей Садовский.

Отметим, в оперштабе Свердловской области пока не прокомментировали журналистам наблюдения и предложения уральца. Как сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале, как и во многих других регионах России, снова идёт рост заболеваемости COVID-19.