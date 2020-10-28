Анкара, 28 октября, 2020, 17:28 — ИА Регнум. Власти Турции могут вновь принять решение о закрытии страны для иностранных туристов, в том числе из России, из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом, передаёт 28 октября Daily Hürriyet.

Eadaily.com Турецкая граница на замке

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По информации издания, введение новых ограничительных мер на период до конца года будет обсуждаться сегодня на заседании научного совета министерства здравоохранения страны.

Предполагается, что ограничения затронут в первую очередь Стамбул и крупные туристические центры.

Как сообщается, в числе прочего планируется ограничить мероприятия с массовым скоплением людей, ввести комендантский час по выходным, не исключено также ограничение междугородных поездок в случае дальнейшего ухудшения эпидемической обстановки.