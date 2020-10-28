Москва, 28 октября, 2020, 15:25 — ИА Регнум. Количество медицинских работников, которые лечат пациентов с COVID-19, назвала 28 октября заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова в ходе совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Сегодня почти 82 тыс. врачей, 128 тыс. медицинских работников и 58 тыс. младшего медицинского персонала оказывают помощь ковидным больным», — рассказала она.

Кроме того, Голикова указала, что для этого же привлечено 24 тыс. студентов медицинских вузов и колледжей, также более 11 тыс. ординаторов и 500 педагогов.

В то же время зампред главы РФ рассказала, что на сегодняшний день в России свободными остаются свыше 19% коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, при этом в 16 регионах России занятость коечного фонда составляет более 90%, а ещё в пяти — свыше 95%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за истекшие сутки было выявлено 16 202 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.