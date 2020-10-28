Минск, 28 октября, 2020, 13:42 — ИА Регнум. В Минске в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу частично приостанавливается оказание плановой медицинской помощи. Об этом 28 октября сообщил первый замглавы Комитета по здравоохранению Минского горисполкома Дмитрий Чередниченко, его слова приводит Telegram-канал минздрава страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"В столице приостанавливают плановую помощь для людей с хронической кардиопатологией. Также временно перестанут оказывать плановую хирургическую и гастроэнтерологическую помощь», — сообщил Чередниченко.

В то же время, он подчеркнул, что оказание плановой медпомощи детям не будет приостановлено.

«Также продолжится оказание плановой травматологической, гинекологической, офтальмологической и онкологической помощи. По этим направлениям будет оказываться плановая помощь в том порядке, в котором и оказывалась в не задействованных под коронавирус больницах или отделениях», — добавил первый замглавы минского Комитета по здравоохранению.

Кроме того, Чередниченко отметил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Минске является прогнозируемой.

«Конечно, мы ожидали вторую волну — она плавно-нарастающая. Эта ситуация позволила нам спокойно и постепенно включиться в процесс оказания медпомощи», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на территории Белоруссии выявлено в общей сложности свыше 94,6 тыс. подтвержденных случаев заражения коронавирусом.