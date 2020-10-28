Вашингтон, 22 декабря, 2023, 23:25 — ИА Регнум. На жизни россиян не отразилось экономическое давление Запада, заявил в интервью журналисту Дэнни Хайфону бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он рассказал, что побывал в таких российских городах, как Новосибирск, Ижевск, Екатеринбург. Жизнь там прекрасна, да и в целом у России дела идут очень хорошо, отметил военный.

«Не скажу, что там всё идеально, хотя Москва чертовски близко к тому, чтобы быть идеальной. Россия больше не будет подчиняться Западу. Она говорит: «Я — одна из ключевых цивилизаций на планете, одна из главных цивилизаций и культур», — добавил эксперт.

По словам Риттера, россияне больше не позволят своей стране впасть в зависимость от Запада, как это было в 1990-е годы. Хотя нельзя сказать, что они не готовы к конструктивным и дружественным отношениям с США и Европой, заключил бывший разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, руководитель Центра исследований международной макроэкономики и внешнеэкономических связей ФГБУН Институт экономики РАН, кандидат экономических наук Дарья Ушкалова заявила, что антироссийские санкции не оказали разрушительного действия на экономику РФ из-за эффекта «ловушки большой страны».

По её мнению автора, санкции против экспорта могут быть эффективны только в том случае, если они затрагивают крупнейшие его статьи, но если на рынках этих товаров страна является крупным игроком («большой страной»), то ограничение её поставок неминуемо приводит к росту мировых цен.

Обозреватель американской газеты The Washington Post Франческа Эбель заявила, что российский президент Владимир Путин провожает 2023 год на триумфальной ноте, при этом обстановка на фронте оказалась патовой для Украины. Кроме того, она отметила царящее в Москве оживлённое праздничное настроение, сотни россиян пытаются достать билеты на балет «Щелкунчик». Также журналист напомнила о возобновлении Путиным международных поездок.