Москва, 28 октября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. С начала года рост цен на жилье в России составил около 10%. Об этом 28 октября заявил заместитель руководителя Аналитического центра ДОМ. РФ Никита Белоусов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«За 9 месяцев 2020 года совокупный рост цен на первичном рынке составил 10%. За вычетом инфляции рост цен составил 7,4%», — сказал Белоусов.

По его словам, в России в 2020 году было две волны роста цен. В начале года — на фоне увеличения волатильности на финансовых рынках и ослабления курса рубля. С февраля по апрель выросли цены на жилье на 4%. Вторая волна началась в июне, когда началось субсидирование ставок по ипотеке. С того момента ставки выросли ещё на 5,6%, отметил эксперт.