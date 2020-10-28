Москва, 28 октября, 2020, 12:59 — ИА Регнум. Внешнюю политику России определяет глава государства. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции на критику главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении президента Франции Эммануэля Макрона.

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Вы знаете, что нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более, не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений», — сказал Песков.

Он призвал в данном вопросе ориентироваться на линию, которая формируется российским лидером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой президента Франции Эммануэля Макрона, выступившего с резкими заявлениями после убийства французского учителя.