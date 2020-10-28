Москва, 28 октября, 2020, 12:50 — ИА Регнум. Все предприятия России работают в штатном режиме, и необходимость в дополнительных мерах их поддержки отсутствует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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"В настоящий момент такой потребности нет», — сказал Песков.

По его словам, уже принятые меры позволили организовать бесперебойность работы экономических направлений.

Песков также напомнил, что на сегодняшний день необходимость приостановки работы экономики из-за пандемии коронавируса отсутствует.