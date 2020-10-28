Москва, 28 октября, 2020, 12:07 — ИА Регнум. В России за последние сутки в 85 регионах от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 346 пациентов. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

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Это рекордный показатель с начала пандемии, предыдущий максимум был зафиксирован 21 октября, когда сообщалось о 317 умерших.

Всего за последние сутки выявлено 16 202 случаев заражения коронавирусом. Это на 348 случаев меньше, чем сутками ранее, когда выявили 16 550 случаев заражения.

Снизилось число положительных тестов у региона-лидера — Москвы. В столице выявлено 3670 случаев заражения против 4312 случаев сутками ранее.

Общее число выявленных случаев возросло до 1 563 976. Выздоровели — 1 171 301, скончались — 26 935 человек. Всего было проведено более 58,7 млн тестов.