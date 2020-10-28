Москва, 28 октября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Глава Минфина Антон Силуанов ушел от ответа на вопрос о заложенных средствах в бюджет Пенсионного фонда России на строительство новых зданий фонда в регионах, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

kremlin.ru Министр финансов РФ А.Силуанов

В ходе обсуждения проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы на проблему указал депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), он выразил недоумения в связи с планами ПФР построить здание в том числе в Свердловской области.

«Мы вносим такое предложение в то время, как президент обозначал возможность пополнения бюджета ПФР за счет продажи его зданий, потому что дворцы пенсионных фондов вызывают социальное раздражение», — заявил Ионин.

«Как такая строчка появилась и есть ли возможность от нее отказаться?» — задал он вопрос.

Глава Минфина предпочел уйти от ответа на острый вопрос, переадресовав его главе ПФР Максиму Топилину.

«Вы задали вопрос, он касается не федерального бюджета, а бюджета Пенсионного фонда, потому что вопросы приобретения зданий, содержания зданий Пенсионного фонда учтены в бюджете Пенсионного фонда», — сказал Силуанов.

Он предложил задать вопрос Топилину при обсуждении проекта бюджета Пенсионного фонда на 2021−2023 годы.

Так, в 2021 году фонд продолжит строительство и реконструкцию 13 зданий сметной стоимостью более 2,698 млрд рублей — в Крыму, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Московской областях, Мордовии, Краснодарском, Приморском краях и Севастополе.