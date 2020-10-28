Москва, 28 октября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Пенсия — это в первую очередь компенсация за утраченный заработок, и потому её индексация в случае работающих пенсионеров производиться не должна. Об этом 28 октября заявил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Госдумы.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Позиция наша следующая: пенсия — это компенсация за утраченный заработок. И если пенсионер, который получает пенсию, ещё и работает, то заработок не утрачивает», — заявил Силуанов.

«Может, это и небольшой заработок. Но в целом он получает и заработок, и пенсию», — указал он.

При этом, по его словам, зарплата и в последние годы, и в прогнозах растёт — причём в среднем выше, чем темпы инфляции.

«Здесь вопрос даже не в деньгах, а в справедливости… Когда, получая и заработные платы, и пенсии, вы говорите, давайте ещё и индексировать пенсии, — наверное, это не совсем справедливо, поскольку после выхода на пенсию человек, который получает и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учётом тех надбавок, которые были приняты в период его работы», — подчеркнул министр.

«На наш взгляд, важно сосредоточиться на поддержке тех пенсионеров, которые сегодня не работают. И именно это учтено у нас в бюджете», — отметил Силуанов.