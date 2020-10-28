Москва, 28 октября, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Аналитики Счётной палаты подготовили прогноз развития экономики России на ближайшие три года, который включает «шоковый сценарий». Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

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Аналитики представили два сценария. Согласно наиболее вероятному сценарию — базовому, — внутренний валовой продукт России сократится на 4,2%.

Второй сценарий предполагает более жёсткое прохождение второй волны пандемии коронавируса осенью текущего года и зимой-весной следующего, с повторным введением ограничений в Европе и России. В таком случае ВВП России сократится на 4,8%.

Вместе с тем оба сценария предполагают, что экономика РФ вернётся к росту в 2021 году. Однако в первом случае рост ВВП составит 2,2%, во втором — всего 1,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день экономика страны демонстрирует восстановление по ряду направлений. Например, динамика обрабатывающей промышленности в августе-сентябре находилась вблизи уровней 2019 года. Кроме того, по словам главы государства, похожая картина наблюдается в части грузооборота на железной дороге.

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что восстановление российской экономики после спровоцированного пандемией коронавируса кризиса произошло быстрее, чем прогнозировалось. Так, с начала года инфляция составила чуть более 3%. При этом уже в 2021 году ожидается возвращение к росту ВВП на уровне, превышающем 3%.

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