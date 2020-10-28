Симферополь, 28 октября, 2020, 11:22 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко будет работать на добровольных началах в ковидном госпитале городской больницы №7 Симферополя. Об этом он сообщил 28 октября на заседании республиканского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»Я, рядовой член команды медицинских работников республики, принял решение на добровольных началах с учетом статуса государственного служащего идти работать в ковидный госпиталь в седьмую городскую больницу», — сообщил Остапенко.

Он также призвал профессорско-преподавательский состав медицинской академии принять участие в помощи пациентам с COVID-19, подчеркнув, что сегодня потребность в кадрах испытывает каждый стационар, где лечат больных с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Остапенко, ранее работавший в должности главного врача Республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко, был назначен на пост главы крымского минздрава в начале октября после увольнения с должности Игоря Чемоданова.