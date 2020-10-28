Омск, 28 октября, 2020, 11:11 — ИА Регнум. Заместитель министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, отстранена от работы. Такое решение принял губернатор Александр Бурков, инициировавший внутреннюю проверку в региональном минздраве, сообщили ИА REGNUM 28 октября в областном правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Уточняется, что Малова отстранена от занимаемой должности до окончания служебного расследования.

Напомним, служебное расследование ведётся по факту инцидента с затянувшейся на несколько часов госпитализацией двух пожилых пациентов в тяжёлом состоянии. Бурков потребовал разобраться в причинах сбоя в маршрутизации больных.

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«Поручено в течение семи дней, начиная с 28 октября 2020 года, провести проверку исполнения обязанностей должностными лицами министерства в части полномочий по организации работы скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении правительства региона.

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Результаты проверки должны представить Буркову не позднее 5 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, инцидент с сотрудниками скорой помощи произошёл 27 октября. В Омске в машинах скорой долгое время возили двух «тяжёлых» пациентов с симптомами коронавируса из-за невозможности найти больницу, в которой их могли принять. Для пациентов нашлись места лишь после того, как скорые привезли их к областному минздраву и включили сигнализацию.