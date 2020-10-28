Омск, , 09:44 — REGNUM В Омской области в связи с угрозой распространения коронавируса сложилась действительно очень сложная и даже опасная ситуация. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказала заместитель председателя регионального отделения партии «Яблоко» Татьяна Шнейдер, комментируя ЧП со скорыми, произошедшее в Омске 27 октября.

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«Я считаю, что во вчерашней ситуации есть конкретный виновник — это министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. Пандемия очень чётко и конкретно показала всю систему здравоохранения региона, всю беспомощность и неумелое руководство», — подчеркнула Татьяна Шнейдер.

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По её словам, сейчас люди вынуждены лечиться на дому, так как мест в больницах просто нет:

«Поликлиники переполнены. Скорая выезжает только тогда, когда человек находится в очень тяжёлом состоянии. Но и тут не все просто, пациента некуда везти, так как стационары переполнены. В аптеках отсутствуют необходимые медикаменты. Люди вынуждены стоять в негласных очередях для того, чтобы просто купить лекарство. Стоимость препаратов в аптеках выросла. Мы находимся в критической ситуации».

Собеседница ИА REGNUM считает, что федеральный центр обязан обратить внимание на Омскую область:

«В противном случае региону грозит эпидемиологическая катастрофа, которую уже будет невозможно взять под контроль».

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске произошёл инцидент с сотрудниками службы скорой помощи. Поздно вечером 27 октября скорые привезли к зданию областного минздрава двух пациентов в тяжёлом состоянии. Врачи заявили, что не могут передать больных в стационар медучреждения. Между тем пациенты провели в скорой около 12 часов. Чтобы обратить внимание на ситуацию, медики включили сигнализацию на машинах. После этого для пациентов нашлись места в стационаре БСМП №2.

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В областном минздраве проводится служебное расследование.

На ситуацию отреагировал омский губернатор Александр Бурков. Он поручил «установить персональную ответственность за случившееся».

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