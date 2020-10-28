Санкт-Петербург, 28 октября, 2020, 10:46 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, единоросс Вячеслав Макаров вновь решил манкировать средствами индивидуальной защиты на рабочем месте, передает 28 октября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Макаров в очередной раз находится в президиуме Заксобрания без маски и перчаток, предоставляя возможность пользоваться СИЗами только вице-спикерам и соратникам по партии Сергею Соловьеву и Анатолию Дроздову, которые находятся по левую и правую руку от него.

Президиум находится на значительном удалении от остальных депутатов, но к спикеру периодически довольно близко подходят сотрудники аппарата, передавая документы, они же, в отличие от Макарова, носят и маски, и перчатки.

В целом в городском парламенте соблюдается масочный режим, по крайней мере, средствами защиты в коридорах не пренебрегают сотрудники аппарата и помощники парламентариев. В здание не пускают без маски, проверяют наличие масок и перчаток на входе и в зал пленарных заседаний, но на то, правильно ли носят маску, внимание обычно не обращают. В случае, если перчаток нет у посетителей, их можно взять у сотрудников Мариинского дворца.

Некоторые народные избранники на заседаниях выходят на трибуну к общему микрофону, снимая или приспуская маску, например, «эсер» Алексей Ковалев или единороссы Денис Четырбок и Сергей Купченко поступили именно так 28 октября.

Заметим, на предыдущих заседаниях руководитель фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева обращала внимание на нарушителей среди коллег. Протирая общий микрофон на трибуне спиртовыми салфетками, Дмитриева уличила депутатов в том, что они не носят маски в общественном месте, где присутствует явно больше 50 человек. В результате 7 октября даже разгорелась словесная перепалка между парламентариями: коммунист Александр Рассудов попросил ее «поучать паучат», так как сама она в коридорах Мариинского дворца была замечена им без маски, а единоросс Андрей Анохин пристыдил Дмитриеву за публичную критику коллег, предложив ей урезонивать нарушителей исключительно приватно.